На Украине назвали слово года

Термин "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии онлайн-словаря украинского языка и сленга "Мыслово".

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"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года", - говорится на сайте словаря.

Согласно информации на сайте, онлайн-словарь "Мыслово" был создан в 2012 году для фиксации неологизмов и новшеств современного украинского языка. Каждый пользователь может предложить добавить туда свое слово или устойчивое выражение и определение к нему.

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По итогам года словарь выбирает "слово года", исходя из его популярности и значимости. В частности, в 2023 году таким словом стала "мобилизация", в 2021 году - "вакцина", в 2020 году - "коронавирус", в 2017 - "безвиз", а в 2016 - "коррупция".