Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы готовится передать КНДР передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие. Его слова со встречи с главой МИД Южной Кореи Чо Те Юлом в Сеуле приводит Yonhap.

Блинкен назвал сотрудничество России и КНДР поводом для беспокойства со стороны США, Южной Кореи и Японии.

«У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями», — утверждает он.

Госсекретарь США также заявил, что Россия может поддержать ядерную программу Северной Кореи.

В Госдуме назвали «лживой игрой» слова Блинкена о ядерном оружии России

В июне 2024 года президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.