Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут в Москве лишь смех, если предложат российским властям отложить членство Украины в НАТО на 20 лет вместо полноценного урегулирования конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.

По его наблюдениям, конкретных предложений от представителей Трампа пока не поступало. Обсуждаемые публично версии предполагают Украине отправку дополнительной помощи или внесение раздора в отношения России и Китая.

«Многие также говорят: "Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет". Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить», — добавил Хинкл.

Журналист заметил, что окружению избранного президента следует «по-настоящему понять» позицию российской стороны. Хинкл заметил, что этого «пока не наблюдается».

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Напомним, что в июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также подтвердить свой безъядерный статус.