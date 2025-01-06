СМИ: вручение Байденом медали Свободы Соросу является насмешкой

Решение президента США Джо Байдена присудить миллиардеру Джорджу Соросу медаль Свободы является насмешкой. Как сообщает aif.ru, об этом заявил обозреватель Fox News Джо Конча.

По мнению журналиста, под конец своего президентского срока Байден решил вывести из себя граждан США. Конча отметил, что на этом поприще уходящий глава Соединенных Штатов превзошел все ожидания.

«Доказательством является решение Байдена наградить президентской медалью Свободы <...> Джорджа Сороса, который <...> нанес США больше вреда, чем, возможно, кто-либо другой в стране», — сказал обозреватель.

По мнению Конча, Байден покидает пост в статусе наиболее непопулярного американского президента. Инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа состоится уже 20 января.

Напомним, что президентская медаль свободы — одна из самых почетных наград в США. Ранее вручение медали Соросу высмеял предприниматель Илон Маск. В соцсетях он опубликовал ироничное изображение, на котором Байден стоит рядом с императором Палпатином из вселенной «Звёздных войн».