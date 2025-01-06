В США озвучили список «черных лебедей» 2025 года

В списке «черных лебедей» — «непредсказуемых и маловероятных» событий, которые могут произойти в 2025 году, оказались такие явления, как масштабная эпидемия и возможное формирование альянса между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает американское издание Politico. К списку также отнесли тайные соглашения между Россией, США, Ираном и Израилем.

Существует мнение, что Москва сумеет убедить Тегеран согласиться на пятилетнюю паузу в своей ядерной программе при условии, что Вашингтон, в свою очередь, отговорит Тель-Авив от возможного нападения. Кроме того, в числе «черных лебедей» на этот год упоминаются крупнейшая кибератака в истории, резкое падение финансовых рынков и глобальная паника, свержение белорусского президента Александра Лукашенко, а также протесты в США, связанные с изменением границ штатов и прорыв в сфере квантовых вычислений.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в качестве гостя на президентскую инаугурацию Дональда Трампа. Приглашение застало Пекин, привыкший к строгому протоколу, врасплох, китайские чиновники в недоумении относительно намерений Трампа.