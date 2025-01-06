Джастин Трюдо объявил о решении уйти в отставку

На пресс-конференции в Оттаве он заявил, что покинул пост главы правящей Либеральной партии, а с должности премьера страны уйдёт, когда будет выбран новый лидер.

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По данным телеканала CTV, политик уже попросил генерал-губернатора государства Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта. Это необходимо, чтобы оппозиционные партии не смогли провести голосование по вотуму доверия премьеру, которое они планировали на конец января.

Трюдо занимал пост премьера почти 10 лет.