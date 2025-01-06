Байден грубо высказался в адрес журналистов

Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов во время краткого общения с ними в воскресенье. Слова главы уходящей американской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Ему был задан вопрос относительно планов республиканцев, контролирующих Конгресс США, принять несколько законопроектов, касающихся ситуации на государственной границе и миграционного кризиса, чтобы избранный президент США Дональд Трамп мог уже в первый день на посту главы государства их подписать. Байден назвал подобные инициативы смехотворными, а также фактически обвинил Трампа в том, что он повлиял на своих сторонников в Конгрессе, чтобы они не дали хода согласованному администрацией Байдена с законодателями законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Продолжив говорить о том, чего не следует допускать для решения проблемы миграционного кризиса, Байден внезапно оборвал себя на полуслове.

"Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь. И я знаю их, знаю, как они мыслят. Это не шутка", - заявил он.

Байден не впервые допускает грубые высказывания в адрес журналистов. Так, 12 ноября 2024 года после вопроса журналистки о перспективах достижения договоренностей относительно освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, глава Белого дома спросил ее, сможет ли она не удариться головой о камеру.

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Трамп выиграл выборы 5 ноября 2024 года, нанеся поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.