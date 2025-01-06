Стало известно о планах США касательно России

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается ввести больше санкций в отношении России. Целью Вашингтона станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

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По данным агентства, РФ использует старые суда для перевозки топлива с целью «обойти лимит». Один из неназванных собеседников Reuters заявил, что Штаты введут «большой пакет санкций» против Москвы.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», — высказался другой источник.

Стало известно о планах США смягчить санкции против Сирии

Ранее появилась информация о том, что страны G7 обсуждают варианты ужесточения ценового потолка для российской нефти, который на Западе установили в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, введя эмбарго на морские поставки