Стало известно о планах США касательно России

Стало известно о планах США ввести больше санкций против России
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается ввести больше санкций в отношении России. Целью Вашингтона станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.
По данным агентства, РФ использует старые суда для перевозки топлива с целью «обойти лимит». Один из неназванных собеседников Reuters заявил, что Штаты введут «большой пакет санкций» против Москвы.
«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», — высказался другой источник.
Стало известно о планах США смягчить санкции против Сирии
Ранее появилась информация о том, что страны G7 обсуждают варианты ужесточения ценового потолка для российской нефти, который на Западе установили в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, введя эмбарго на морские поставки