В РАН рассказали о давлении США на Украину

США могут оказать давление на Украину в случае, если руководство страны не будет готово к переговорам с Россией и откажется от поиска компромисса. Об этом указано в докладе ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.

«Если Киев не проявит готовности к компромиссу, не исключено оказание Вашингтоном давления с целью коррекции позиции украинского руководства, прежде всего, ограничение финансовой и военной помощи, а также проведение выборов. Склонить Киев к серьезным компромиссам будет непросто», — указано в документе.

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Отдельно подчеркивается, что США могут начать поставлять Киеву больше оружия и усилить санкционное давление на РФ, если Москва заявит о неприемлемости подходов Вашингтона к урегулированию конфликта. Вероятность серьезных уступок российских властей в вопросе Украины академики оценили как низкую.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности. Вторым условием он назвал предоставление Киеву оружия.