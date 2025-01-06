Папа Римский раскритиковал монахинь за «кислые лица»

Папа Римский Франциск раскритиковал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской за их лица и призвал быть более «приветливыми», а также избегать сплетен. Об этом сообщила газета The Times.

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Понтифик сказал группе сестер-доминиканок, что монахини демонстрируют миру кислые лица, и заявил, что женщинам потребуются «героические» усилия, чтобы остановить «ядовитые» сплетни.

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это выглядит недружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом — не буду даже говорить об этом», — сказал Франциск.

В декабре папа Римский в послании ко Всемирному дню мира призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира, «который не останавливается на уловках договоренностей».