Глава МИД ФРГ Бербок назвала соблюдение прав женщин условием помощи Дамаску
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала соблюдение прав женщин условием предоставления финансовой помощи новым властям Сирии. Условие Берлина было названо ей в интервью Funke, передает Handelsblatt.
Министр подчеркнула, что Германия не будет финансировать «исламистские структуры».
5 января новые власти Сирии замазали лицо Бербок на фото после встречи в Дамаске из-за того, что она женщина.
Tagesschau объяснила, зачем Бербок на самом деле поехала в Сирию
28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.
В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».
В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.
Ранее Путин заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии.