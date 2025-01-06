Globe and Mail: Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уйти с поста главы Либеральной партии уже 6 января. Об этом пишет Globe and Mail.

От Трюдо ожидают ухода с поста главы Либеральной партии
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Три участника издания сообщили, что политик планирует покинуть этот пост перед национальным съездом партии.

До этого сообщалось, что свыше трети депутатов Либеральной партии Канады требуют отставки Трюдо.

В Канаде заявили о потере Трюдо контроля над своим кабмином

16 декабря лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что Трюдо потерял контроль не только над происходящими в стране процессами, но и над собственным правительством. По его словам, премьер-министр не контролирует избирателей, иммиграцию, расходы, инфляцию и стоимость жилья, а сейчас он перестал контролировать и свой кабинет министров.

10 декабря сообщалось, что глава правительства Канады в третий раз избежал вынесения вотума недоверия. Инициатива была отвергнута большинством палаты общин парламента. Ее поддержали лишь 152 депутата, в то время как 180 проголосовали против.

Ранее Трамп назвал Канаду штатом США, а премьера страны – ее губернатором.

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