Зеленский заявил, что не уважает народ России

Владимир Зеленский в беседе с блогером Лексом Фридманом заявил, что не уважает российский народ.

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«Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ», — сказал он.

Зеленский выматерился во время разговора о Путине и чеченцах

Таким образом он объяснил, почему интервью было проведено не на русском, как предлагал знающий этот язык блогер, а на украинском при помощи переводчика.

Зеленский во время интервью также нецензурно выразился в адрес Запада и обвинил его в том, что он не предоставил Киеву необходимую помощь перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.