Зеленский заявил, что не уважает народ России
Владимир Зеленский в беседе с блогером Лексом Фридманом заявил, что не уважает российский народ.
«Я не уважаю ни руководителя России, ни российский народ», — сказал он.
Зеленский выматерился во время разговора о Путине и чеченцах
Таким образом он объяснил, почему интервью было проведено не на русском, как предлагал знающий этот язык блогер, а на украинском при помощи переводчика.
Зеленский во время интервью также нецензурно выразился в адрес Запада и обвинил его в том, что он не предоставил Киеву необходимую помощь перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.