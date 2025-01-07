В Минске опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко

С первых дней вооруженного конфликта на Украине, возникшего по вине националистического угара правящего киевского режима, белорусский лидер предупреждал Зеленского, что "именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо, отвечать за гибель людей".

Вот почему, пояснила 6 января пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, в телефонном разговоре глава государства призывал официальный Киев сесть за стол переговоров, "что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул".

Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко перед ним

При этом Наталья Эйсмонт категорически опровергла заявления Зеленского о якобы извинениях Лукашенко перед украинским коллегой во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни СВО.

"Никаких извинений президент Беларуси не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сообщила она российскому изданию РБК, уточнив, что и сам диалог произошел исключительно благодаря "эмоциональной реакции младшего сына президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

Интерес к данной теме, поясняют новостные порталы, возник из-за очередного украинского фейка. Дело в том, что в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявил, что на первый или второй день СВО Лукашенко якобы принес ему извинения за то, что с территории РБ в сторону Украины были запущены российские ракеты.