В конгрессе США объяснили, что будет означать для Вашингтона потеря Украины

США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это поставит Вашингтон в проигрышную позицию по отношению к Москве. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

«Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России», — сказал он.

На Западе сделали предупреждение Трампу по Украине

По его словам, Соединенные Штаты должны дать Украине больше рычагов в будущих переговорах с РФ. Администрация американского лидера Джо Байдена с этой задачей не справилась, поэтому теперь над этим будет работать избранный президент США Дональд Трамп, отметил конгрессмен.

«Я думаю, Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры... Но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», — добавил Маккол.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. В материале издания отмечалось, что стратегия новой администрации США при этом «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

В ноябре он выразил уверенность, что Трамп продолжит поддержку Украины, поскольку Вашингтон не может проиграть в этом конфликте. Маккол отметил, что Китай следит за развитием событий вокруг Украины и наблюдает, как действуют союзники Киева. Слабость Запада может спровоцировать Пекин на агрессию, считает конгрессмен.

Ранее Зеленский назвал условие для урегулирования конфликта.