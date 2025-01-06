Зеленский рассказал о не дошедших до Украины деньгах от США

Украина получила лишь половину обещанных американскими властями денег. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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По его словам, Вашингтон должен был передать в общей сложности около 177 миллиардов, но половина этой суммы так и не дошла до Киева.

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«Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», — высказался Зеленский.

Во время интервью президент Украины также раскритиковал страны Запада за отказ ввести превентивные санкции против России накануне специальной военной операции (СВО).