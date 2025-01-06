В конгрессе США заявили, что снежная буря не помешает утвердить победу Трампа
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что надвигающаяся на Вашингтон снежная буря не помешает утвердить победу избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
«Закон о подсчёте голосов требует этого в час дня 6 января. Так что будем ли мы в буре или нет, мы собираемся находиться в палате, чтобы сделать это», — цитирует его РИА Новости.
Джонсон также выразил надежду, что, несмотря на снежную бурю, конгрессмены в полном составе соберутся в Капитолии.
Ранее в Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури.
Телеканал CNN передавал, что мощная снежная буря может затронуть около 62 млн жителей нескольких штатов США.