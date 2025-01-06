В Эстонии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Ленинградскую область

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую и Псковскую области России 4 января воздушное пространство Эстонии не было нарушено. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

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Комментируя атаку, координатор дрон-подразделения Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти отметил, что беспилотники использовали маршрут, минуя крупные города и зоны противовоздушной обороны (ПВО). Он выразил уверенность в том, что данная операция началась в Киевской области, и дроны двигались до Ленинградской области, избегая критической инфраструктуры.

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Эксперт добавил, что беспилотники не летели по прямой, для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот. Кроме того, для прохождения дронов использовались территории с минимальным покрытием ПВО, утверждает Ханниотти.

Ранее стало известно, что 4 января над территорией Ленинградской области уничтожили четыре беспилотника. Отмечается, что дроны ВСУ сбили с применением РЭБ и стрелкового оружия.