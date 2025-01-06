Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко перед ним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об извинениях белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом он сообщил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

По его словам, Лукашенко извинялся перед ним из-за того, что территорию Белоруссии использовали для совершения атак на Украину в начале спецоперации (СВО). Зеленский также выразил мнение, что российский президент Владимир Путин не хочет завершения боевых действий.

Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным

До этого президент Украины назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев. По его словам, жители Украины верят, что он «может поддержать Украину и остановить Россию».

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности.