Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью блогеру Фридману

Владимир Зеленский вновь допустил публичные матерные высказывания. На этот раз украинский политик несколько раз выругался в интервью американскому блогеру Лексу Фридману.

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Сначала Зеленский разозлился, вспомнив отказ США вводить санкции против России накануне начала специальной военной операции на Украине, и нецензурно обозвал политику Вашингтона.

Зеленский объяснил отказ провести интервью на русском языке

Затем политик допустил мат, обсуждая действия России на Северном Кавказе четверть века назад.

Также Зеленский назвал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. По его словам, Украина в 2014 и 2022 годах посылала этим странам просьбу о начале консультаций, но никаких ответов ни от кого не получила.

"Это была просто бумажка. Всем на нее было ... (наплевать)", - заявил Зеленский.

Будапештский меморандум - это межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. В свое время его подписывали Леонид Кучма, Борис Ельцин, Джон Мейджор и Билл Клинтон.

При этом украинские политики уже неоднократно заявляли о намерении вернуть ядерное оружие.