Зеленский обвинил Запад в том, что он не предоставил Киеву помощь перед СВО
Владимир Зеленский нецензурно выразился в адрес Запада и обвинил его в том, что он не предоставил Киеву необходимую помощь перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.
Об этом он сказал в беседе с блогером Лексом Фридманом.
В частности, оскорбления он произнёс на русском языке.
Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным
По мнению Зеленского, западные партнёры ещё до специальной военной операции должны были ввести превентивные санкции в отношении России, а также начать поставки оружия Киеву.
Зеленский также отказался проводить переговоры втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.