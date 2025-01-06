Зеленский обвинил Запад в том, что он не предоставил Киеву помощь перед СВО

Владимир Зеленский нецензурно выразился в адрес Запада и обвинил его в том, что он не предоставил Киеву необходимую помощь перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.

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Об этом он сказал в беседе с блогером Лексом Фридманом.

В частности, оскорбления он произнёс на русском языке.

Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным

По мнению Зеленского, западные партнёры ещё до специальной военной операции должны были ввести превентивные санкции в отношении России, а также начать поставки оружия Киеву.

Зеленский также отказался проводить переговоры втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.