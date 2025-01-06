В Вашингтоне ввели режим ЧС

Власти Вашингтона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с надвигающейся снежной бурей. Об этом сообщили в офисе мэра американской столицы Мюриэль Боузер, передает РИА Новости.

Режим ЧС был объявлен в воскресенье, 5 января, и будет действовать до 7 января включительно. Местные власти призвали владельцев машин, припаркованных по маршрутам движениям экстренных служб, убрать их, пригрозив принудительной эвакуацией.

На востоке Канады из-за сильного снегопада введен режим ЧС

Ранее в США объявили предупреждение о цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Калифорнии. Ожидается, что цунами достигнет Сан-Франциско.