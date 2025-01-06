Конгресс США во главе с Харрис утвердит победу Трампа на выборах

Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся в понедельник на совместное заседание, во время которого им предстоит утвердить итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп, его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия.

Американские СМИ полагают, что процедура утверждения итогов волеизъявления на этот раз не обернется протестами и беспорядками, подобными тем, что произошли в столице США четыре года назад, и станет чистой формальностью, как это было на протяжении многих десятилетий. 6 января 2021 года сторонники на тот момент действующего президента Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Победу на них тогда одержал глава ныне уходящей американской администрации демократ Джо Байден.

Трамп заявил, что его инаугурация может пройти с приспущенными флагами

Харрис утвердит свое поражение

Заседание пройдет под председательством вице-президента США Камалы Харрис, являющейся по Конституции главой Сената. Байден и Трамп на нем присутствовать не будут. Вице-президент, которая после выхода Байдена из предвыборной гонки стала соперницей Трампа на выборах, вынуждена будет фактически утвердить собственное поражение. Впрочем, в отличие от республиканца, который четыре года назад ожесточенно оспаривал исход того голосования, Харрис, в ходе предвыборной кампании неоднократно называвшая Трампа угрозой демократии, уже на следующий день после выборов признала поражение и поздравила его с победой.

Члены коллегии выборщиков в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия 17 декабря 2024 года присудили Трампу 312 голосов, а Харрис - 226. Для избрания главой государства необходимы 270 голосов выборщиков, полученных кандидатами на выборах в ноябре. Заседание Конгресса фактически поставит точку в подведении итогов волеизъявления.

Детали процедуры

Начало заседания обеих палат Конгресса намечено на 13:00 по местному времени (21:00 мск). Согласно установленному порядку, в зал в торжественной обстановке внесут два ларца из красного дерева, в которых лежат бюллетени членов коллегии выборщиков. Затем будут зачитаны сертифицированные итоги голосования, подготовленные всеми 50 штатами и столичным федеральным округом Колумбия. Документ от каждого штата в алфавитном порядке будет зачитываться специально назначенными законодателями, после этого председательствующая на заседании Харрис объявит итоговое количество голосов.

Законодатели на заседании в Конгрессе имеют право представить письменные возражения против утверждения итогов голосования выборщиков, однако в соответствии с новыми правилами, утвержденными Конгрессом в 2022 году после событий 6 января 2021 года, это возможно лишь в случае поддержки как минимум четверти членов каждой из палат. Прежде для этого требовалась подпись всего двух законодателей - по одному от Палаты представителей и Сената. В обновленном регламенте также содержится пункт о том, что вице-президент исполняет в данном случае лишь церемониальную функцию и не может повлиять на исход голосования выборщиков.

Система непрямых выборов двух высших должностных лиц существует в США уже более двухсот лет. Американские граждане голосуют не за самих президента и вице-президента, а за членов коллегии выборщиков. Согласно традиции, они должны поддержать кандидата той партии, по спискам которой сами избраны, однако формально в Конституции такого требования нет. При этом на законодательном уровне соответствующий запрет ввели власти 38 штатов и округа Колумбия, где голоса так называемых ненадежных выборщиков могут быть аннулированы, а им самим может грозить штраф. Портал Fair Vote подчеркивает, что всего в истории США выборщики 90 раз голосовали не в соответствии с итогами волеизъявления, однако в большинстве случаев это было связано со смертью кандидата от их партии.

Мирная передача власти

Глава уходящей администрации Байден 7 ноября прошлого года заверил, что мирно передаст полномочия своему преемнику. Газета The Washington Post, ссылаясь на окружение Харрис, отмечает, что та в свою очередь стремится к как можно более гладкому утверждению итогов выборов в Конгрессе, "отчасти для того, чтобы это резко контрастировало с нежеланием Трампа поступить аналогичным образом четыре года назад". Трамп тогда, в частности, настаивал на том, чтобы вице-президент в его администрации Майк Пенс, председательствовавший на заседании Конгресса по аналогии с Харрис, якобы имел полномочия, чтобы оспорить итоги голосования коллегии выборщиков. Сам Пенс эти утверждения отверг и утвердил победу Байдена.

Беспорядков в понедельник в американской столице в этот раз не ожидается, представители властей заявили, что у них нет информации о каких-либо возможных угрозах. Вместе с тем правоохранители на федеральном и местном уровне по запросу мэра Вашингтона и в соответствии с рекомендацией законодателей в Конгрессе впервые примут особые меры безопасности в день утверждения итогов голосования выборщиков. По данным полиции Капитолия, во всех зданиях Конгресса и на прилегающих территориях будет усилен досмотр посетителей, увеличено количество патрулей, в центре города перекроют ряд улиц.

Последствия штурма Капитолия для Трампа

Во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Беспорядки обернулись для Трампа обвинениями в подстрекательстве к мятежу со стороны демократов, что послужило основанием для второй попытки его импичмента. Республиканец, к тому моменту уже передавший полномочия главы государства своего преемнику, был оправдан Сенатом Конгресса.

Кроме того, спецпрокурор Джек Смит выдвинул в адрес Трампа обвинения по четырем статьям в рамках дела о событиях 6 января. Ему фактически инкриминировалась попытка сохранить власть за счет незаконных действий, при этом Верховный суд США летом 2024 года признал наличие у республиканца частичного иммунитета от юридического преследования. После победы Трампа на выборах спецпрокурор обратился в федеральный суд столичного округа Колумбия с ходатайством о прекращении разбирательства по этому делу, председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворила его.