Зеленский высказался о выдвижении на второй срок президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.
Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт и от людей.
«Прежде всего — от моей семьи» , — подчеркнул президент Украины.
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По его мнению, говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно.
Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о том, что он будет баллотироваться на второй срок, если он «сделает больше, чем может».
«Еще больше? Это что?» — поинтересовался Дмитрук.
При этом Зеленский отмечал, что еще не принял окончательное решение по данному вопросу.