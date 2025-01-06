Зеленский высказался о выдвижении на второй срок президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт и от людей.

«Прежде всего — от моей семьи» , — подчеркнул президент Украины.

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По его мнению, говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно.

Ранее народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после его слов о том, что он будет баллотироваться на второй срок, если он «сделает больше, чем может».

«Еще больше? Это что?» — поинтересовался Дмитрук.

При этом Зеленский отмечал, что еще не принял окончательное решение по данному вопросу.