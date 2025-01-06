Зеленский готов начать переговоры с Трампом в конце января

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в конце января. С такими словами украинский лидер выступил в интервью журналисту из США Лексу Фридману.

«Думаю, что 25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем [за стол переговоров] прежде всего с Трампом», — заявил он.

Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным

При этом Зеленский подчеркнул, что следующим этапом должны быть переговоры по урегулированию с ЕС и только после — с РФ.

При этом Зеленский отказался от переговоров по миру на Украине с втроем Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также в интервью Зеленский заявил, что Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения будущих нападений. Он объяснил, что не хочет повторения ситуации с задержками поставок вооружения.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей», отметили авторы.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина отвергает переговоры.