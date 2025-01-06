Зеленский предлагал Трампу продать Украине оружие за счет российских активов

Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за $300 млрд российских активов.

Об этом он рассказал в беседе с блогером Лексом Фридманом.

«Я сказал Трампу: дайте нам $300 млрд с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что не уважает народ России

По его мнению, это является одной из гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что конфискация активов России может стать причиной дефолта США.