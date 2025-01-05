Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ провести интервью на русском языке. Причину он назвал в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

© lenta.ru

«Не хочу давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтоб он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что не уважает ни руководителя России, ни ее народ.

Интервью длится более трех часов. Как отметил блогер в соцсети X, разговор велся на английском, украинском и русском языках.

Зеленский рассказал, в каком случае Киев согласится на прекращение огня

Ранее сообщалось, что Лекс Фридман предложил Владимиру Зеленскому провести интервью на русском языке. По его мнению, это бы позволило обеспечить «наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор». Блогер отметил, что он, как и Зеленский, свободно владеет русским, в отличие от украинского, который еще учит.