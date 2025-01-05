Владимир Зеленский рассказал, что Киев согласится на прекращение боевых действий, если получит от западных партнеров вооружения для отражения будущих нападений. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинский лидер пояснил, что ВСУ не будут применять полученное от Запада оружие, если соглашение о прекращении огня окажется эффективным, будет действовать.

По его словам, все оружие должно остаться на Украине, его не следует забирать после завершения конфликта.

Зеленский также поднял вопрос о гипотетическом вступлении страны в НАТО. Он заметил, что в случае вступления республики в блок, альянс «сможет действовать на территориях, которые контролируются Украиной».

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Политик не назвал, какие конкретно вооружения желает получить с тем, чтобы гарантировать безопасность страны, отметили журналисты.

Вместе с тем, ранее Киев просил предоставить комплексы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), современные основные боевые танки, стрелковые комплексы, бронежилеты высокого класса защиты, истребители, дальнобойные ракеты.