Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

Владимир Зеленский отказался проводить переговоры втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в беседе с блогером Лексом Фридманом.

Зеленский раскрыл условие начала переговоров с Россией

По его словам, сначала он хотел бы встретиться с Трампом, потому что, как утверждает Зеленский, избранный глава США вместе с европейскими политиками «может предложить сильные гарантии безопасности Украины».

«А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроём», — заявил Зеленский.

Он также рассказал, что его не позвали на инаугурацию Трампа.

Ранее в немецком издании Bild выразили мнение, что решающим фактором в завершении конфликта на Украине могут стать намерения Трампа начать переговоры с Москвой и Киевом.