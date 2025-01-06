Зеленский отказался встретиться с Трампом и Путиным «сразу втроем»

Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным
Владимир Зеленский отказался проводить переговоры втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в беседе с блогером Лексом Фридманом.
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По его словам, сначала он хотел бы встретиться с Трампом, потому что, как утверждает Зеленский, избранный глава США вместе с европейскими политиками «может предложить сильные гарантии безопасности Украины».
«А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроём», — заявил Зеленский.
Он также рассказал, что его не позвали на инаугурацию Трампа.
Ранее в немецком издании Bild выразили мнение, что решающим фактором в завершении конфликта на Украине могут стать намерения Трампа начать переговоры с Москвой и Киевом.