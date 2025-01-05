Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа

Владимир Зеленский признался, что хотел бы на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но тот его не пригласил.

Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа
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"Я бы хотел. <...> Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал", - сказал Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Видеозапись интервью опубликована офисом Зеленского.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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16 декабря 2024 года на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. В то время республиканец также признался, что пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии председатель КНР Си Цзиньпин.

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