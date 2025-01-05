В ФРГ получил развитие скандал с твитом о визите Шольца в Москву

Лидер СДПГ пригрозил депутату последствиями за слова о визите Шольца в РФ

Членство депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами должно быть поставлено под вопрос, заявил лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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Накануне Кизеветтер сообщил, что Олаф Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в Бундестаг, запланированных на 23 февраля. Парламентарий не посчитал нужным сообщить, откуда к нему поступила информация о планах канцлера Германии.

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«Руководство ХДС/ХСС должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — отметил Мютцених.

Политик разъяснил, что в комитете, где состоит Кизеветтер, обсуждаются чрезвычайно конфиденциальные вопросы, касающиеся, в том числе, внешней политики.