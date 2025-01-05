В ФРГ получил развитие скандал с твитом о визите Шольца в Москву

Членство депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами должно быть поставлено под вопрос, заявил лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне Кизеветтер сообщил, что Олаф Шольц якобы может посетить Россию до досрочных выборов в Бундестаг, запланированных на 23 февраля. Парламентарий не посчитал нужным сообщить, откуда к нему поступила информация о планах канцлера Германии.

Шольц резко отреагировал на слухи о его поездке в Москву

«Руководство ХДС/ХСС должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — отметил Мютцених.

Политик разъяснил, что в комитете, где состоит Кизеветтер, обсуждаются чрезвычайно конфиденциальные вопросы, касающиеся, в том числе, внешней политики.