Соединенные Штаты не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это будет «ужасным политическим решением», заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас). Об этом пишет телеканал ABC News.

Политик уточнил, что это решение поставит страну в проигрышную позицию по отношению к России.

Вашингтону следует предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой, подчеркнул Маккол. Он добавил, что эта задача в ближайшее время ляжет на плечи избранного президента США Дональда Трампа.

По словам парламентария, конгрессмены поддерживают инициативы по мирным переговорам, но они должны проходить «на условиях, которые не бросят Украину под автобус».

Ранее обозреватель Томас Фази предположил, что Трампу придется принять условия президента России Владимира Путина по миру на Украине.

По его словам, западные лидеры в 2022-2023 годах неоднократно отвергали возможности для переговоров.

Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по Украине

Тем самым, разъяснил эксперт, они «лишили Путина стимулов идти на компромисс», а сами встали перед сложным выбором: либо принять условия Москвы, либо продолжать боевые действия, которые еще больше ослабят позиции ВСУ.