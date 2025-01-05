В КНР наступил пик заболеваемости ОРВИ

КНР в связи с похолоданием переживает период пиковой заболеваемости респираторными заболеваниями, предупредила главврач Пекинской детской больницы Ван Цюань. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, основными возбудителями являются вирусы и микоплазменная пневмония. Вместе с тем, уточнила она, основными вирусами по-прежнему остаются вирусы гриппа.

Ван Цюань пояснила, что заболевание сопровождается у детей повышенной температурой, в ряде случаев — мышечной и головной болью, кашлем, насморком, чиханием, болью в горле.

Главврач пояснила, что дети значительно чаще взрослых страдают от тошноты, рвоты, диареи, болей в животе или потери аппетита после заражения гриппом.

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Противовирусные и симптоматические препараты, включая жаропонижающие, от заложенности носа и боли в горле, следует принять в течение 48 часов после заражения, констатировала Ван Цюань.