FT: противостояние КНР и США при Трампе может превзойти холодную войну

Противостояние между США и Китаем в период пребывания Дональда Трампа на президентском посту может превзойти по интенсивности холодную войну. Об этом в колонке для британской газеты Financial Times пишет профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Эван Медирос, с 2009 по 2015 год работавший в администрации Совета национальной безопасности США.

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"Многое может пойти не так. Пекин уверен в себе не меньше, чем команда Трампа. Обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов, - пишет эксперт, специализирующийся на американо-китайских отношениях. - Все готово для того, чтобы складывающаяся динамика отношений оказалась сложной и дестабилизирующей [ситуацию в мире] и в лучшем случае закончилась бы перемирием. И я говорю только об экономических вопросах, не касаясь Тайваня, Южно-Китайского моря, технологической конкуренции и модернизации ядерных арсеналов. Холодная война по сравнению с этим начинает казаться приятным воспоминанием".

По мнению Медироса, Пекин считает, что подготовлен к новому витку противостояния с администрацией Трампа лучше, чем в 2017 году, в том числе потому, что глобальное влияние Вашингтона в странах глобального Юга снижается, в то время как роль Пекина растет. Как указывает автор статьи, Китай исходит из того, что США и их союзники сохранят враждебный настрой в отношении Пекина.

FT: Си Цзиньпин выбрал стратегию в отношении Трампа в стиле Дона Корлеоне

"[Председатель КНР] Си Цзиньпин уже дал понять, что его отношения с Трампом будут чисто деловыми, хотя и в стиле [мафиози из фильма "Крестный отец"] дона Корлеоне. Он не бросится Трампу в объятия и будет давать ответ на его шаги быстро и жестко, чтобы создать для себя преимущество. Фактически Пекин уже отклонил направленное Си [Цзиньпину] приглашение посетить инаугурацию [Трампа]", - написал Медирос.

По его мнению, уже осуществляемая стратегия КНР в отношении США при Трампе основана на трех направлениях - жестких ответных мерах на недружественные шаги, адаптации к новой политической и экономической реальности и диверсификации рынков.