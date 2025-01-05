Соединенные Штаты «атаковали» энергетическую инфраструктуру Европы, рассказал в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он добавил, что на фоне сложившейся ситуации ФРГ приходится покупать российские ресурсы у посредников.

Ранее экс-министр финансов, ФРГ, бывший председатель СДПГ Оскар Лафонтен сообщил, что Германия все еще покупает российские ресурсы при помощи посредников.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе; США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы; Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — подчеркнул Дизен.

Профессор отметил, что эти факты в европейских странах не рекомендуется обсуждать. Вместе с тем, некоторые государственные деятели, такие как Лафонтен, осмеливаются выносить их в общественное пространство, заметил ученый.