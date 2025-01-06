ХАМАС одобрил список заложников для обмена

ХАМАС одобрил список из 34 заложников для обмена с Израилем. Об этом пишет РИА Новости.

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«ХАМАС одобрило список 34 заложников, предоставленный Израилем, для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня », — сообщили в агентстве со ссылкой на источник в бюрократических структурах ХАМАС.

При этом источник ХАМАС подчеркнул, что заключение соглашения зависит от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа и постоянного прекращения огня.

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14 декабря в ХАМАС заявили о стремлении к сделке по обмену пленными. До этого переговоры об обмене пленными были приостановлены в мае 2024 года.

22 ноября 2023 года Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

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