Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «ложью» информацию о его планах по поездке в Россию ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер сообщил о том, что канцлер якобы собирается посетить Москву до 23 февраля.

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«Это ложное утверждение. Это глубоко неприлично», — отметил Шольц.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время какая-либо подготовка к возможным встречам Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом и Шольцем не ведется.