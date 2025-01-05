Партия Шольца потребовала удалить твит о его визите в Москву

Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потребовала от депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера удалить твит о якобы скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом заявил генеральный секретарь партии Маттиас Мирш в ходе предвыборного выступления, транслируемого на канале партии в YouTube.

«У нас сейчас произошел инцидент, который я считаю весьма проблемным. Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. (...) Я потребовал от Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться», — рассказал политик.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля, то есть до досрочных парламентских выборов, которые намечены в стране. Он уточнил, что в последнее время появляется все больше индикаторов потенциальной встречи.

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Несмотря на осуждение твита Кизеветтера, до его заявления сопредседатель СДПГ Саския Эскен утверждала, что Берлину необходимы дальнейшие телефонные разговоры между Путиным и Шольцем.