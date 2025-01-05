В Абхазии объявили траур из-за гибели пятерых детей при пожаре

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба своим указом объявил 6 января днем траура в республике в связи с гибелью пятерых детей в пожаре в Галском районе. Об этом сообщила его пресс-служба.

"В связи с трагедией, произошедшей в селе Папынырхуа Галского района, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом и.о. президента 6 января объявлено в Республике Абхазия днем траура. Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в сообщении.

5 января утром при пожаре в Галском районе погибли пятеро девочек - родных сестер. Самой старшей было восемь лет.

Ранее пресс-служба сообщала, что Гунба поручил главе администрации Галского района Константину Пилии оказать всю необходимую поддержку пострадавшей семье. Гунба поручил МВД, МЧС и другим службам провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.