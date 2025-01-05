Представители группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии, замазали лица главы МИД ФРГ Анналены Бербок и двух переводчиц на фотографиях со встречи с представителями ХТШ в Дамаске. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.

По данным телеканала, Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января 2025 года, чтобы от имени Евросоюза обсудить политические перспективы, в том числе права женщин, с новыми властями Сирии.

После визита на страницах ХТШ в социальных сетях были опубликованы четыре фотографии, на которых лицо главы МИД Германии и двух переводчиц оказались «заблюрены», а Барро — нет, отметили журналисты.

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Ранее сообщалось, что представители новой сирийской власти во время переговоров отказались пожимать руку Бербок.

*Признана террористической и запрещена в России.