Новые власти Сирии заретушировали Бербок на фото

Представители новых властей Сирии заретушировали главу МИД Германии Анналену Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске. Об этом сообщил телеканал N-tv, который изучил снимки, опубликованные новым сирийским руководством в социальных сетях.

Изображение Бербок на фото размыто таким образом, что ее невозможно узнать. Кроме того, заретушированы и две сопровождавшие министра переводчицы. N-tv констатирует, что "новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа".

Бербок посетила Дамаск 3 января вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. В аэропорту сирийской столицы представители встречавшей стороны не подали ей руку. Позже так же поступил и лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа.

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Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию после ухода Башара Асада с поста президента.

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В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.