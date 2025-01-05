Кабмин ФРГ хочет подать в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Власти Германии намерены принять правовые меры против депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС), заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"То, чем в этом случае занимается депутат Кизеветтер, является клеветой", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт редакционному объединению RND. "В настоящее время готовятся правовые шаги", - сообщил он.

Хебештрайт назвал информацию, распространяемую Кизеветтером, "злостным вымыслом".

"Такая поездка [канцлера в Москву] вообще не рассматривается, она вообще не имела бы смысла", - утверждал представитель кабмина.

Кизеветтер в пятницу написал в соцсети X, что якобы появляется все больше информации о планах Шольца встретиться с Путиным в Москве до досрочных парламентских выборов в ФРГ, которые намечены на 23 февраля.

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Ранее журнал Der Spiegel писал, что ХДС якобы получил информацию о том, что канцлер может в ближайшее время отправиться в Россию для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии перед выборами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, отметил, что запросы на визит в РФ Шольца Москве не поступали, а в кабмине ФРГ ТАСС заявили, что информация о предполагаемых планах канцлера Германии является вымыслом.