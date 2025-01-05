Китай запланировал три стратегии в отношении администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По словам профессора Джорджтаунского университета, советника консалтинговой компании The Asia Group и экс-сотрудника американского Совета национальной безопасности Эвана С. Медейроса, стратегии Пекина заключаются в принятии ответных мер, адаптации и диверсификации. Подобное решение было принято на фоне обсуждений о введении 60%-ных пошлин на весь импорт из Китая, что грозит «глобальной торговой войной», отметил эксперт.

Медейрос утверждает, что Китай уже приступил к реализации плана. Так, в конце 2024 года Пекин остановил поставки в США минералов для производства микросхем. С осени 2023 года КНР запустила программы налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования для поддержки граждан, подчеркнул профессор.

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«[Председатель КНР] Си Цзиньпин уже дал понять, что будет относиться к связям с Трампом как к чисто деловым отношениям, хотя и в стиле Дона Корлеоне. Он отказался лично приветствовать Трампа (присутствовать на инаугурации) и нанесет ответный удар быстро и жестко, чтобы получить рычаги влияния», — высказался Медейрос в интервью FT.

2 января газета South China Morning Post сообщила, что Китай ввел запрет на экспорт продукции двойного назначения почти 30 оборонным компаниям США, десять из них признаны Пекином «ненадежными». Соответствующий шаг властей КНР направлен на поддержание национальной безопасности КНР.