Названо одно «но» в идеях Трампа по прекращению конфликта на Украине

Идеи избранного президента США Дональда Трампа относительно завершения боевых действий на Украине не учитывают интересы России. Как сообщает Responsible Statecraft, российские официальные лица не прониклись предложениями политика по урегулированию конфликта.

В публикации напоминается, что Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении положить конец конфликту. Он говорил, что добьется мирного соглашения «за 24 часа», а после инаугурации готовится отправить своего спецпосланника Кита Келлога в поездку на Украину и страны ЕС для выяснения обстановки. Однако, для начала переговоров политику предстоит потрудиться.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что некоторые из предложений команды Трампа в случае реализации лишь переложат бремя военных усилий на европейцев. Саму первопричину конфликта эти идеи не устраняют.

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«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу Time от 12 декабря, то он ведет речь о заморозке боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам», — говорил министр, отмечая, что РФ такое не устраивает.

При этом СМИ утверждают, что идея миротворческих сил на Украине несколько раз обсуждалась между представителями Трампа и европейскими чиновниками. Владимир Зеленский называл эту идею допустимой, до тех пор, пока Киев не вступит в НАТО. Лавров же отмечал, что вместо этого России нужны «юридически обязывающие договоренности», устраняющие первопричины конфликта и в которых должен есть механизм невозможности их нарушения.