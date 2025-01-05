На Украине раскрыли, чего добился Зеленский решением по транзиту газа из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свою сущность Европе, остановив транзит газа из России, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. По его словам, теперь все смогут узнать, что из себя представляет его власть.
Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского, — сказал Дмитрук.
Ранее депутат заявил, что полмира страдает из-за решения Зеленского. Он отметил, что украинский лидер возомнил себя «богочеловеком».
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До этого журналист Джексон Хинкл заявил, что союзники России в Евросоюзе продолжат получать дешевый газ, несмотря на прекращение транзита через Украину, а Киев при этом потеряет миллиарды долларов. Комментируя слова Зеленского о «поражении» Москвы, он отметил, что глава государства бредит. Более того, по словам Хинкла, Россия уже нашла более стабильных партнеров.
«Газпром» ранее сообщил, что подача российского газа в Европу транзитом через Украину была полностью прекращена 1 января 2025 года с 08:00 по московскому времени. В компании напомнили об истечении срока пятилетнего контракта с «Нафтогазом Украины» на поставку топлива. «Газпром» добавил, что после отказа Киева продлевать соглашение у компании больше нет технической и юридической возможности подавать газ.