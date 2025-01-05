Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свою сущность Европе, остановив транзит газа из России, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале. По его словам, теперь все смогут узнать, что из себя представляет его власть.

Это хорошо, то есть все больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского, — сказал Дмитрук.

Ранее депутат заявил, что полмира страдает из-за решения Зеленского. Он отметил, что украинский лидер возомнил себя «богочеловеком».

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До этого журналист Джексон Хинкл заявил, что союзники России в Евросоюзе продолжат получать дешевый газ, несмотря на прекращение транзита через Украину, а Киев при этом потеряет миллиарды долларов. Комментируя слова Зеленского о «поражении» Москвы, он отметил, что глава государства бредит. Более того, по словам Хинкла, Россия уже нашла более стабильных партнеров.

«Газпром» ранее сообщил, что подача российского газа в Европу транзитом через Украину была полностью прекращена 1 января 2025 года с 08:00 по московскому времени. В компании напомнили об истечении срока пятилетнего контракта с «Нафтогазом Украины» на поставку топлива. «Газпром» добавил, что после отказа Киева продлевать соглашение у компании больше нет технической и юридической возможности подавать газ.