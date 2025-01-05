Американский заключенный попросил суд казнить его как можно скорее

Приговоренный к смерти американец Аарон Брайан Ганчес обратился в Верховный суд штата Аризона с просьбой назначить казнь на более ранний срок, пропустив юридические формальности. Об этом сообщает Associataed Press.

Ганчеса признали виновным в убийстве бывшего мужа его девушки, которое произошло в 2002 году. Мужчину должны были казнить в апреле 2023 года, однако в офисе губернатора Кэти Хоббс заявили, что штат не готов применять смертную казнь из-за нехватки сотрудников, имеющих опыт приведения таких приговоров в исполнение. Офис генерального прокурора Криса Мейеса отмечал, что перед казнью необходимо составить график инструктажей.

Издание отмечает, что два года назад Ганчес уже обращался в Верховный суд Аризоны с просьбой выдать ему ордер на казнь. Осужденный тогда заявлял, что таким образом справедливость восторжествует, а семья жертвы сможет обрести покой. В новом обращении мужчина отметил, что его смертный приговор «давно назрел», но государство тянет время относительно предоставления графика юридических консультаций, предшествующих казни. Ганчес просит исполнить приговор в феврале 2025 года.

Сейчас в Аризоне в камерах для смертников содержатся 111 заключенных. В последний раз штат провел три казни в 2022 году, а их проведению предшествовал восьмилетний перерыв. Он был связан с критикой неудачной казни 2014 года — тогда приговоренный к смерти Джозеф Вуд после смертельной инъекции мучался от болей еще два часа, хотя казнь не должна занимать более 10 минут. Кроме того, власти испытывают трудности с получением препаратов для инъекций.