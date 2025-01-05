Спикер парламента Индонезии Махарани призвала к диалогу по конфликту на Украине

Спикер индонезийского парламента Пуан Махарани в интервью РИА Новости призвала решить конфликт на Украине с помощью переговоров. По ее словам, Джакарта говорила об этом на разных международных площадках.

"Мы призываем к уважению территориальной целостности, соблюдению международного права и устава ООН. Мы призываем все стороны решить спор путем дипломатии, переговоров и консультаций", - заявила Махарани.

В том же интервью она выразила надежду на то, что новая администрация США будет развивать международное сотрудничество и диалог с другими странами, в том числе с Россией. Политик отметила, что в Индонезии выступают за то, чтобы "все великие державы" выбирали консультации и диалог и избегали конфликтов.

Российская сторона не раз заявляла, что готова к мирным переговорам на основе стамбульских соглашений 2022 года. Так, на пресс-конференции и прямой линии 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам и компромиссам по ситуации в Украине, но Киев отказывается от диалога.