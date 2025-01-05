В субботу президент Джо Байден вручил мегадонору Демократической партии Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон Президентскую медаль Свободы, что возмутило ряд политиков, которые назвали этот выбор "национальным позором".

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94-летний Сорос, "архитектор хаоса" и вдохновитель цветных революций в мире, был среди 19 человек, выбранных для получения высшей гражданской награды страны в Белом доме, в группу, в которую входили фронтмен U2 Боно, актер Дензел Вашингтон и бывший сенатор Хиллари Клинтон, которая также была раскритикована как обладатель высшей для гражданского лица награды в США.

"Джордж Сорос потратил миллионы на избрание политиков, которые мягко относятся к преступности, позволяя преступникам сеять хаос в наших крупных городах, - сказал сенатор от штата Монтана Тим Шихи в интервью The New York Post. - Хиллари Клинтон бросила наших "морских котиков" в Ливии". "Решение Джо Байдена вручить Хиллари Клинтон и Джорджу Соросу Президентскую медаль Свободы является национальным позором", - добавил республиканец.

Сороса не было в Белом доме на вручении награды, и она была принята от его имени его сыном и политическим наследником Алексом Соросом. Байден неоднократно благодарил Сороса за "все, что вы сделали, чтобы помочь этой стране". "Я благодарен за работу, которую вы вдохновите на последующие поколения", - сказал он собравшимся лауреатам из Восточной комнаты Белого дома.

Сорос, чье состояние составляет более 7 миллиардов долларов, потратил десятилетия на финансирование радикальных левых инициатив, таких как Defund the Police, и групп, включая Black Lives Matter. Он перевел десятки миллиардов долларов своего личного капитала в фонд "Открытое общество" (деятельность запрещена в РФ), который финансирует множество либеральных проектов по всему миру, а также вложил значительные средства в гонки за назначение крайне левых окружных прокуроров в крупных американских городах, где наблюдается всплеск преступности.

Поддерживаемые Соросом окружные прокуроры, в том числе Элвин Брэгг из Манхэттена, Ким Фокс из Чикаго, Джордж Гаскон из Лос-Анджелеса и Ларри Краснер из Филадельфии, были раскритикованы за проведение повестки дня, которая включает в себя поощрение беззакония под видом "реформы уголовного правосудия", а не преследование преступников. "Значительная финансовая поддержка со стороны Сороса и его "Открытого общества" крайне левых пробудила реформу уголовного правосудия, которая вызвала хаос в системе уголовного правосудия и значительный рост преступности и беспорядков", - сказал бывший комиссар полиции Нью-Йорка Билл Брэттон. Ранее доверенное лицо Трампа Илон Маск назвал награждение Сороса "пародией".

Согласно записям Федеральной избирательной комиссии, миллиардер венгерского происхождения из хедж-фонда пожертвовал демократам более 175 миллионов долларов во время промежуточных выборов 2022 года. Согласно документам, в 2024 году Сорос направил еще 60 миллионов долларов на поддержку демократов в палате представителей и сенате, а также на другие левые цели через свой Демократический комитет. В 2020 году Сорос выделил более 200 миллионов долларов на "демонтаж системного расизма". По словам критиков, Сорос и его союзники также внесли свой вклад в упадок в крупных городах, проводя политику "снижения вреда" в отношении наркотиков. В Готэме некоммерческая организация, финансируемая Соросом, вызвала удивление, раздавая бесплатные иглы, трубки для крэка и даже устройства для "приготовления" героина.