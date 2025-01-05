Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса. Слова военного приводит РИА Новости.

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По мнению Якудзы, Украина может повторить судьбу Парагвая, который потерял 70 или 90 процентов мужского населения, а также половину территорий.

«Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор Парагвая. Он был убит (в ходе боевых действий)», — отметил он.

Венный добавил, что понижение на Украине призывного возраста приведет к тому, что люди после школы перестанут учиться и развиваться, поскольку их ждет служба в рядах ВСУ. Якудза подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам за геноцид народа Украины.