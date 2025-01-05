Западное стремление к недостижимой победе Украины лишь укрепило позиции России на потенциальных переговорах. Об этом пишет портал UnHerd.

"Отвергнув предыдущие возможности для переговоров, - когда Украина находилась в лучшем положении, - западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили президента РФ Владимира Путина стимулов идти на компромисс", - пишет портал.

Портал отмечает, что, несмотря на заверения избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт, в реальности этого добиться будет трудно. Среди прочего, UnHerd утверждает, что неизбежное возвращение Трампа в Белый дом кардинально изменило ход дискуссии об украинском конфликте, и Запад "неохотно признает", что этот конфликт может закончиться только путем переговоров или краха Украины "под гнетом истощенных людских ресурсов и сил".

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога между Москвой и Вашингтоном. Однако Россию не устраивают предложения команды Трампа по украинскому вопросу, отметил глава МИД РФ.